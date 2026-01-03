Новый год — 2026
03 января 2026 в 08:52

Почти тысячу афтершоков зафиксировали в Мексике после землетрясения

В Мексике зафиксировали 936 афтершоков после мощного землетрясения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юге Мексики, сообщила в социальной сети X национальная сейсмологическая служба страны. Уточняется, что подземные толчки выявили в штате Герреро, очаг залегал на глубине 10 километров. Сейсмологи также зафиксировали 936 афтершоков после мощного землетрясения.

Предварительная информация: землетрясение магнитудой 6,5 в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса, штат Герреро, 2 января 2026 года в 07:58 (16:58 мск. — NEWS.ru). <…> Зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, — говорится в сообщении.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске. По данным Геологической службе США, подземные толчки зафиксировали в районе города Якутат в 09:46 по московскому времени. Эпицентр находился в 105 километрах к северо-западу от населенного пункта, очаг залегал на глубине девяти километров.

До этого землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали в Тихом океане недалеко от Курильских островов. Как уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, оно произошло на северной части архипелага.

