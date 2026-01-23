Опасные отголоски июльского землетрясения зафиксированы на Камчатке МЧС по Камчатскому краю: в регионе за сутки зафиксировано три афтершока

На Камчатке за последние сутки произошло три повторных сейсмических толчка. Один из них ощущался жителями населенных пунктов с силой до пяти баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным ведомства, магнитуда зафиксированных афтершоков составила от 4,0 до 6,4. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки.

За сутки зафиксировано три афтершока магнитудой от 4,0 до 6,4. Один из них ощущался в населенных пунктах силой до 5 баллов, — указано в сообщении.

Эти подземные толчки являются отголосками мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки 30 июля 2025 года. Тогда магнитуда основного сейсмического события достигла 8,8, что сделало его сильнейшим в регионе с 1952 года. Информация о разрушениях или пострадавших в результате новых толчков не поступала.

Афтершоки являются обычным явлением после сильных землетрясений. Они могут продолжаться в течение длительного времени, постепенно затухая.

