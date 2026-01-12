Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:05

В российском регионе произошло 13 афтершоков за сутки

Не менее 13 афтершоков зафиксировали на Камчатке за сутки

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Alexander A. Pi/Global Look Press
Не менее 13 афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки за сутки, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в MAX. Магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые мониторят ситуацию с вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.

За сутки зафиксированы 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 6,4, случившегося на западе Японии, пострадали девять человек. Жители префектур Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима, как сообщается, получили травмы разной степени тяжести. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Японии. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Симанэ.

В начале января в Сочи было зафиксировано землетрясение. Его предварительная магнитуда составила почти пять баллов. По словам свидетелей, самые мощные толчки произошли в окрестностях Лазаревского и Лоо. Колебания земли ощущались вплоть до седьмого этажа.

Россия
Камчатка
афтершоки
сейсмологи
