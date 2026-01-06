Атака США на Венесуэлу
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Японии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На западе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, сообщает национальное метеорологическое управление. Эпицентр сейсмического события находился в районе префектуры Симанэ.

Очаг подземных толчков залегал на небольшой глубине — около 10 километров. Властями первоначально была объявлена угроза цунами, однако спустя несколько минут после регистрации землетрясения это предупреждение было снято.

На данный момент сообщения о пострадавших или серьезных разрушениях в результате подземных толчков не поступали. Ситуация в пострадавшем регионе находится под контролем.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юге Мексики. Национальная сейсмологическая служба страны уточнила, что подземные толчки выявили в штате Герреро, очаг залегал на глубине 10 километров. Сейсмологи также зафиксировали 936 афтершоков после мощного землетрясения.

Также в начале января в Сочи было зафиксировано землетрясение. Его предварительная сила составила почти пять баллов. По словам свидетелей, самые мощные толчки произошли в окрестностях Лазаревского и Лоо. Колебания земли ощущались вплоть до седьмого этажа. В результате землетрясения некоторым людям пришлось срочно покинуть свои жилища.

