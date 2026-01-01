Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 03:33

Новый год на Курилах начался с землетрясения

Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,0 произошло у северных Курил

Сейсмограф Сейсмограф Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в Тихом океане недалеко от Курильских островов, заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Событие произошло на северной части архипелага, добавила она.

Отмечается, что очаг события располагался на глубине 60 километров. Отголоски подземных толчков силой 2,0 балла ощутили жители Северо-Курильска.

Специалисты сразу опровергли вероятность возникновения цунами. Данный инцидент обошелся без каких-либо разрушений или последствий.

Ранее в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в геологической службе США (USGS). Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого у островов японского архипелага Рюкю произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5. Подземный толчок был зафиксирован сейсмологами 30 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари.

Кроме того, в акватории Черного моря у берегов Севастополя зафиксировали активизацию очага землетрясения. Как отметила сейсмолог Марина Бондарь, недавно произошли толчки магнитудой 3,2 и 3,5.

Курильские острова
землетрясения
Тихий океан
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятый БПЛА попытался атаковать Москву
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе после мощного взрыва
ПВО отразила атаку еще двух украинских БПЛА
Для граждан Молдавии продлили сроки урегулирования правового положения
Шесть украинских дронов попытались атаковать Москву
Фаза Луны сегодня, 1 января: работаем, удобряем цветы, получаем результаты
Новый год на Курилах начался с землетрясения
Кипр принял пост страны — председателя Совета Европейского союза
Cаммит Путина и Трампа признали главным событием 2025 года
В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
Болгария перешла с лева на евро
РЖД ввели новые правила для путешествующих за границу детей
Американские военные атаковали три судна в Тихом океане
«Последняя королева Парижа» скончалась в возрасте 96 лет
Путин поздравил россиян с Новым годом
В России проиндексировали страховые пенсии
Работу аэропорта Краснодара временно ограничили
Поддержка РФ и Путина, критика Запада: как Лагард стала главным банкиром ЕС
Дед Мороз прилетел в Москву
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.