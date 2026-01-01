Новый год на Курилах начался с землетрясения

Новый год на Курилах начался с землетрясения Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,0 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в Тихом океане недалеко от Курильских островов, заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Событие произошло на северной части архипелага, добавила она.

Отмечается, что очаг события располагался на глубине 60 километров. Отголоски подземных толчков силой 2,0 балла ощутили жители Северо-Курильска.

Специалисты сразу опровергли вероятность возникновения цунами. Данный инцидент обошелся без каких-либо разрушений или последствий.

Ранее в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в геологической службе США (USGS). Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого у островов японского архипелага Рюкю произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5. Подземный толчок был зафиксирован сейсмологами 30 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари.

Кроме того, в акватории Черного моря у берегов Севастополя зафиксировали активизацию очага землетрясения. Как отметила сейсмолог Марина Бондарь, недавно произошли толчки магнитудой 3,2 и 3,5.