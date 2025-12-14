У берегов Севастополя произошла серия землетрясений

В акватории Черного моря у берегов Севастополя зафиксирована активизация очага землетрясения, сообщила РИА Новости сейсмолог Марина Бондарь. По ее словам, недавно произошли толчки магнитудой 3,2 и 3,5. Предварительные данные указывают, что на побережье интенсивность подземных толчков достигала 4–4,5 балла.

С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Жителями города ощущались два землетрясения. Идет сбор макросейсмических данных <...>, севастопольцы активно участвуют и делятся своими сведениями об ощутимости, — сказала эксперт.

Также она сказала, что эти события сопровождались серией афтершоков с магнитудой до 1,8. Общее число землетрясений в этой группе, помимо двух основных, на текущий момент составляет около 27.

Ранее в Черном море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Согласно оперативным данным Крымской сейсмической сети, эпицентр подземного толчка располагался в море примерно в 24 километрах от города. Событие сопровождалось одним афтершоком. По информации Спасательной службы Севастополя, повреждений объектов городской инфраструктуры не зафиксировано.