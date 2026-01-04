«Пол дрожал». Землетрясение в Сочи 4 января: есть ли разрушения, жертвы

Землетрясение произошло 4 января в Черном море в 5 км от берега Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Что об этом известно, есть ли разрушения и жертвы?

Что известно о землетрясении в Сочи 4 января

Жители Лазаревского района ощутили толчки около 13:00 мск. О них сообщали из Магри, Лазаревского, Лоо. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

«Эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 км от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла. <...> Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112», — написал Прошунин.

Европейский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи в воскресенье днем. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 09:47 по всемирному времени (12:47 мск). Очаг залегал на глубине 10 км, в 39 км к северо-западу от Сочи и в 9 км к юго-востоку от Лазаревского.

Жительница Лазаревского района Сочи Татьяна рассказала, что из-за землетрясения в частных домах дрожали пол и стены, а также шаталась мебель.

«Мелкие землетрясения [у нас] не ощущаются никогда. А в этот раз я испугалась. Услышала приближающийся гул земли, поняла: сейчас тряхнет. Но чтоб настолько! На стене котел газовый — трясло его об стенку, дребезжал. Думала, сейчас рухнет! Холодильник гулял, и даже стены немного повело. Пол дрожал! Я, сидя на стуле, прыгала», — отметила она.

Как часто в Сочи происходят землетрясения

В январе 2025 года в Сочи произошло сразу несколько землетрясений за один день.

«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет 2-3 балла», — написала тогда руководитель местной сейсмологической станции Елена Карпович.

Очаг, по оценкам сейсмологов, располагался в горах, примерно в 20 км от сочинского микрорайона Бытха. Информации о разрушениях не поступало, а жители города ощущали толчки по-разному, в зависимости от высоты зданий, где они находились в этот момент.

По словам Карпович, причина этого роя землетрясений — рост молодых гор.

«У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть. Горы растут, по тектоническим разломам происходит разрядка энергии, поэтому происходят землетрясения», — рассказала она.

По статистике, землетрясения, связанные с ростом Кавказских гор, бывают однократными и имеют магнитуду около 4,0. Но 11 января 2025-го произошло не однократное, а многократное событие, сейсмический рой, где максимальная магнитуда была 3,5, а вечером — 3,9.

