Премьера фильма «Буратино» с Яценко и Петровым: сюжет, отзывы, критика

В российских кинотеатрах 1 января 2026 года состоялась премьера фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Стоит ли на него идти, как о нем отзываются, кто сыграл главные роли?

Каков сюжет фильма «Буратино», актеры

Фильм является новой экранизацией повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

По сюжету картины мастер-столяр папа Карло (Александр Яценко) однажды находит древний волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Одинокий Карло всегда мечтал лишь о сыне и решает вырезать себе ребенка из дерева, чтобы оживить его с помощью магии. Так на свет появляется умный, веселый деревянный мальчик по имени Буратино (Виталия Корниенко). Папа Карло очень любит сына, однако ребенок получается непослушный: вскоре он сбегает от отца и отправляется в полное опасностей и приключений путешествие. Буратино предстоит самостоятельно познать мир, встретить новых друзей и сразиться со злым Карабасом (Федор Бондарчук), чтобы в итоге измениться и найти дорогу домой, к папе Карло.

В «Буратино» также задействованы Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и Светлана Немоляева.

15-летняя Виталия Корниенко, на образ которой наложили графику, рассказывала, что впервые сыграла мальчика.

Виталия Корниенко Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«У меня был костюм с датчиками по всему телу и шлем с камерой, который считывал точечки, нарисованные на лице. Потом это все оцифровывалось, переносилось на компьютерное оборудование и накладывалась какая-то текстура — мальчишеские и мои черты. И получился Буратино. За время съемок я подтянула свою физическую форму, потому что мой костюм весил несколько килограммов», — сообщила она KP.RU.

Режиссер Игорь Волошин заявил, что его фильм — абсолютно новое произведение, созданное по книге Толстого.

«При помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном, волшебном настрое, иначе такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство. Когда мы все поем в кино „Бу-ра-ти-но!“, волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней — и это, конечно, счастье и чудо», — отметил он.

Как отзываются о фильме «Буратино», стоит ли идти на него

На портале «Отзовик» о «Буратино» 55 положительных отзывов и 91 негативный. Посмотревшие картину россияне и восторгаются фильмом, и критикуют его.

«Пошли на раскрученного „Буратино“. В моем детстве это был любимый фильм. Фильм-новодел — это боль для детей, которые посмотрят „Буратино“ в 2026-м. Он мрачный, темный, от него веет безысходностью. Смерть Буратино — это уж совсем кринж для детского фильма. Фильм 6+, но он напичкан философией и душными, не совсем понятными для детского восприятия диалогами. Дорогие режиссеры, вы помнили, что снимаете детское кино? Уважаемые родители, пожалейте детей, не ходите на нового „Буратино“. Покажите добрый советский фильм», — написала пользовательница Ольга.

Режиссер Игорь Волошин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Замечательный, великодушный, добрый семейный фильм! С удовольствием смотрели и мы с мужем, и дети тоже в восторге! До слез, однозначно рекомендую! Современная интерпретация сюжета действительно классная! Выражаю благодарность создателям и актерам, молодцы! Очень приятные ощущения после просмотра», — не согласилась с позицией выше Елена.

«Моя дочка очень захотела пойти на фильм „Буратино“. Ей нравится советский вариант. После этого сеанса в кино дочь сказала мне: „Мама, лучше бы мы пошли в кафе“. Не хочу обидеть актрису, сыгравшую Буратино. Хорошая девочка. Но почему у Буратино вид трупа какого-то? Разве можно на Новый год всякие страшилки показывать? Я думала, что на афише просто такой рисунок. Но нет. Буратино — мумия. Сюжет — абсурд», — поделилась впечатлениями другая Ольга.

«А мне фильм понравился! Очень красиво, мелодично. Глаза радуются увиденному на экране, хочется подпевать. Каждая песня — как отдельная история, со своим сюжетом и финалом. Актерский состав просто супер! Особенно лиса Алиса и кот Базилио — чудесная получилась парочка. Молодые актеры, исполнявшие роли Арлекина, Мальвины и Пьеро, очень харизматичны. Ну и, конечно же, Федор Бондарчук в роли Карабаса бесподобен!» — сообщила Полина.

Как подсчитал ТАСС, фильм «Буратино» заработал в стартовый день 446 млн рублей. Посмотрели его в кинотеатрах 389 тыс. человек.

