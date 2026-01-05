В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах

В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах «Маша и Медведь» в арабских странах популярен из-за скромного образа героини

Популярность мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах связана с образом главной героини, заявила глава Роскино Эльза Антонова. По ее словам, Маша отличается скромностью и опрятностью, носит длинные платья и успешно прививает детям правильное поведение, передает РБК.

Антонова подчеркнула, что предпочтения зрителей к контенту российского производства варьируются в зависимости от региона. Так, в Сербии отдают предпочтение хоррорам, триллерам и фильмам ужасов, тогда как в Бразилии и Франции больше ценится авторское жанровое кино. В странах Персидского залива особенно популярны фильмы для детей и семейного просмотра.

Глава Роскино считает, что Китай обладает наибольшим экспортным потенциалом для российского кино. В пятерку ведущих рынков также входят Израиль, Германия, Румыния и Италия.

Роскино работает над увеличением мировой популярности российского кино. Несмотря на опасения Европы, сотрудничество продолжается. По словам Антоновой, потребуется несколько лет для восстановления и превышения показателей 2022 года.

Ранее в интернете вышел новый эпизод «Простоквашино» — «Настоящий Новый год». В серии, посвященной традициям праздника, появляется президент России Владимир Путин. Шарик и Матроскин встречают его и обсуждают, как проходит запись новогоднего обращения. В итоге они решают поехать в Москву.