Создатель «Джингликов» услышала суровый приговор за хищения миллионов

Останкинский суд Москвы назначил 3,5 года колонии Ольге Потаповой, создавшей мультсериал «Джинглики». Ее обвинили в краже 77,3 млн рублей у Владимира Седых, занимающего пост советника по безопасности президента холдинга «Мираторг», сообщает «Коммерсант». Женщину признали виновной в совершении мошеннических действий.
Судья отказался давать ей отсрочку наказания, хотя у подсудимой есть двое маленьких детей. В материалах дела указано, что Потапова использовала неосведомленность потерпевшего в вопросах кинобизнеса. Седых надеялся на получение быстрой прибыли от своих вложений, но лишился средств.
Вину в содеянном женщина не признала. Она утверждала, что просто предложила Седых выступить в роли инвестора проекта. По версии подсудимой, все полученные деньги она передала своим партнерам по бизнесу Сергею Полякову и писателю Олегу Рою.
Заявления Потаповой о том, что потерпевший ее оговаривает, суд назвал надуманными попытками уйти от законного наказания. Выяснилось, что знакомство Седых с создательницей мультфильмов произошло еще в 2012 году через ее бывшего супруга. Позже она убедила его инвестировать в создание анимации, обещая высокую доходность. Одним из таких проектов стал сериал «Джинглики».
В конце 2016 года Седых отдал 77,3 млн рублей наличными за долю в компании «Опен Альянс Медиа». Спустя время один из коллег Потаповой сообщил инвестору, что на его деньги она якобы приобрела недвижимость в Италии. После этой информации мужчина обратился в полицию.
