Создатель «Джингликов» услышала суровый приговор за хищения миллионов Создателя мультсериала Потапову осудили на 3,5 года за хищение 77,3 млн

Останкинский суд Москвы назначил 3,5 года колонии Ольге Потаповой, создавшей мультсериал «Джинглики». Ее обвинили в краже 77,3 млн рублей у Владимира Седых, занимающего пост советника по безопасности президента холдинга «Мираторг», сообщает «Коммерсант». Женщину признали виновной в совершении мошеннических действий.

Судья отказался давать ей отсрочку наказания, хотя у подсудимой есть двое маленьких детей. В материалах дела указано, что Потапова использовала неосведомленность потерпевшего в вопросах кинобизнеса. Седых надеялся на получение быстрой прибыли от своих вложений, но лишился средств.

Вину в содеянном женщина не признала. Она утверждала, что просто предложила Седых выступить в роли инвестора проекта. По версии подсудимой, все полученные деньги она передала своим партнерам по бизнесу Сергею Полякову и писателю Олегу Рою.

Заявления Потаповой о том, что потерпевший ее оговаривает, суд назвал надуманными попытками уйти от законного наказания. Выяснилось, что знакомство Седых с создательницей мультфильмов произошло еще в 2012 году через ее бывшего супруга. Позже она убедила его инвестировать в создание анимации, обещая высокую доходность. Одним из таких проектов стал сериал «Джинглики».

В конце 2016 года Седых отдал 77,3 млн рублей наличными за долю в компании «Опен Альянс Медиа». Спустя время один из коллег Потаповой сообщил инвестору, что на его деньги она якобы приобрела недвижимость в Италии. После этой информации мужчина обратился в полицию.

Ранее руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александра Тарарыкина задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативники УФСБ России по региону провели задержание в рамках дела о нарушениях при освоении бюджетных средств.