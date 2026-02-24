Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:46

Создатель «Джингликов» услышала суровый приговор за хищения миллионов

Создателя мультсериала Потапову осудили на 3,5 года за хищение 77,3 млн

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Останкинский суд Москвы назначил 3,5 года колонии Ольге Потаповой, создавшей мультсериал «Джинглики». Ее обвинили в краже 77,3 млн рублей у Владимира Седых, занимающего пост советника по безопасности президента холдинга «Мираторг», сообщает «Коммерсант». Женщину признали виновной в совершении мошеннических действий.

Судья отказался давать ей отсрочку наказания, хотя у подсудимой есть двое маленьких детей. В материалах дела указано, что Потапова использовала неосведомленность потерпевшего в вопросах кинобизнеса. Седых надеялся на получение быстрой прибыли от своих вложений, но лишился средств.

Вину в содеянном женщина не признала. Она утверждала, что просто предложила Седых выступить в роли инвестора проекта. По версии подсудимой, все полученные деньги она передала своим партнерам по бизнесу Сергею Полякову и писателю Олегу Рою.

Заявления Потаповой о том, что потерпевший ее оговаривает, суд назвал надуманными попытками уйти от законного наказания. Выяснилось, что знакомство Седых с создательницей мультфильмов произошло еще в 2012 году через ее бывшего супруга. Позже она убедила его инвестировать в создание анимации, обещая высокую доходность. Одним из таких проектов стал сериал «Джинглики».

В конце 2016 года Седых отдал 77,3 млн рублей наличными за долю в компании «Опен Альянс Медиа». Спустя время один из коллег Потаповой сообщил инвестору, что на его деньги она якобы приобрела недвижимость в Италии. После этой информации мужчина обратился в полицию.

Ранее руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александра Тарарыкина задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативники УФСБ России по региону провели задержание в рамках дела о нарушениях при освоении бюджетных средств.

мультфильмы
суды
приговоры
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.