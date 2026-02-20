Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 10:50

Главу департамента по делам казачества задержали на Кубани

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Его подозревают в нарушениях при освоении бюджетных средств.

Руководитель департамента по делам казачества <…> Краснодарского края Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ, — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что дело связано с заключением и исполнением договоров в рамках государственной программы. Правоохранительные органы оценили ущерб по эпизодам в 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что правоохранители пресекли деятельность ОПГ, похитившей почти 2 млрд рублей при поставках товаров для Министерства обороны России. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уточнил, что речь идет о вещевой продукции, которую поставляли в военное ведомство по завышенным ценам.

До этого бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, содержащийся в следственном изоляторе «Лефортово», подал административный иск к Минобороны РФ и Военному комиссариату Москвы. Основанием для обращения стало отсутствие реакции на повторное заявление экс-чиновника с просьбой отправить его в зону СВО.

