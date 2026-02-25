Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания СБ ООН решила усомниться в национальности постпреда РФ в ООН Василия Небензи — потомка казаков с запорожской фамилией. Дипломат на это напомнил, что на самом деле национальность не имеет значения, в отличие от веры.

Беца пыталась доказать, что Небензя — ненастоящий украинец. Она также выразила уверенность, что русские и украинцы — разные народы. Небензя в ответ подчеркнул, что его родители — «щирые украинцы», однако указал на другой важный момент.

Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебренников, — констатировал он.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой приравняла использование русского языка якобы к потере национальной идентичности. По ее мнению, граждане, которые выбирают его для общения, автоматически перестают быть частью украинской нации. При этом, согласно опросу центра SOCIS, проведенному в декабре 2025 года, практически половина украинцев (около 50%) используют русский язык для общения в быту.