Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 08:11

Тимур Иванов захотел засудить Минобороны России

Тимур Иванов подал в суд на Минобороны с требованием отправить его на СВО

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, содержащийся в следственном изоляторе «Лефортово», подал административный иск к Министерству обороны и Военному комиссариату Москвы, сообщает «Коммерсант». Основанием для обращения стало отсутствие реакции на повторное заявление экс-чиновника с просьбой отправить его в зону СВО.

В июле 2025 года Иванов, имеющий воинское звание майора, впервые направил подобное обращение. Спустя три месяца он получил отказ. В ноябре бывший замминистра подал новое заявление, в котором выразил готовность служить на любых должностях и в любом звании. Однако, как указано в иске, ответ на это обращение так и не поступил, хотя по закону он должен быть дан в течение 30 суток.

В своем иске Иванов требует признать бездействие военных структур незаконным. Он настаивает на обязанности ответчиков провести процедуру отбора для заключения контракта. Помимо Минобороны и военного комиссариата, в качестве соответчика по делу привлечен Единый пункт отбора на контрактную службу.

Ранее акционерное общество «Главное управление обустройства войск» обратилось в суд с иском к Иванову. Компания выступает строительным подрядчиком оборонного ведомства. Иск содержит два требования на общую сумму 405 млн рублей.

