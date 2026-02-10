Подрядчик Минобороны ждет от Тимура Иванова 405 млн рублей

Выступающее строительным подрядчиком Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) обратилось в суд с иском к бывшему замглавы ведомства Тимуру Иванову о двух требованиях на 405 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы. Одно требование на 217 млн основано на приговоре Мосгорсуда, второе, на 188 млн, — убытки, причиненные АО «ГУОВ».

Также стало известно, что Иванов — фактический владелец трех компаний. По данным Пресненского суда Москвы, речь идет о предприятиях ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно» и их имуществе.

До этого сообщалось, что имущество Иванова частично обратили в доход государства. По информации источников, речь идет об активах на сумму в 1 млрд 232 млн рублей, на изъятии которых настаивала Генпрокуратура. Сам Иванов назвал иск надзорного ведомства «очень объемным», добавив, что не понимает его сути.

Ранее стало известно, что Иванов встретил Новый год в СИЗО без необычных передач. Как рассказал адвокат его сокамерника Денис Балуев, в праздник он выпил чай с баранками.