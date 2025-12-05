ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:37

Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова

Активы экс-замминистра обороны Иванова на 1,2 млрд частично передали государству

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Имущество бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова частично обратили в доход государства, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, речь идет об активах на сумму в 1 млрд 232 млн рублей, на изъятии которых настаивала Генпрокуратура.

В публикации говорится, что сам Иванов назвал иск надзорного ведомства «очень объемным», добавив, что не понимает его сути. Ответчиками по делу выступала семья экс-замминистра и аффилированные с ним компании — ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-Техно», ООО «Волжский берег», пишет канал.

Ранее отец Иванова попросил не лишать его подаренных сыном двух мотоциклов. По словам адвоката Дениса Балуева, родитель настаивает, что транспортные средства были приобретены еще до прихода Иванова в Минобороны, а именно в 2015 году.

До этого стало известно, что Иванов, признанный банкротом, намерен передать государству дорогостоящее имущество. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Сообщалось, что экс-замминистра обороны не планировал оспаривать ее изъятие.

