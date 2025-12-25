Раскрыта сумма активов, замороженных в российских банках в 2025 году Росфинмониторинг: активы на сумму около 550 млн рублей заморозили в банках РФ

Российские банки заморозили в 2025 году активы на сумму около 550 млн рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Росфинмониторинга. Ситуация коснулась более 5,5 тыс. лиц.

Кредитными организациями применены меры по замораживанию активов на сумму около 550 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ намерен радикально ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По разным оценкам, без финансовой поддержки могут остаться от 5 до 15 млн граждан, которым банки и так отказывают в кредитах.

До этого сообщалось, что россияне задолжали по ипотеке более 23 трлн рублей. Центробанк отметил, что в ноябре задолженность выросла на 1,4%, а месяцем ранее — на 1,2%. В регуляторе пояснили, что рост долгов в ипотечной сфере в целом характерен для конца года. Кроме того, россияне стали чаще брать этот кредит из-за планируемого ужесточения условий семейной ипотеки в 2026 году.