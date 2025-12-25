Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 09:11

Раскрыта сумма активов, замороженных в российских банках в 2025 году

Росфинмониторинг: активы на сумму около 550 млн рублей заморозили в банках РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские банки заморозили в 2025 году активы на сумму около 550 млн рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Росфинмониторинга. Ситуация коснулась более 5,5 тыс. лиц.

Кредитными организациями применены меры по замораживанию активов на сумму около 550 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ намерен радикально ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По разным оценкам, без финансовой поддержки могут остаться от 5 до 15 млн граждан, которым банки и так отказывают в кредитах.

До этого сообщалось, что россияне задолжали по ипотеке более 23 трлн рублей. Центробанк отметил, что в ноябре задолженность выросла на 1,4%, а месяцем ранее — на 1,2%. В регуляторе пояснили, что рост долгов в ипотечной сфере в целом характерен для конца года. Кроме того, россияне стали чаще брать этот кредит из-за планируемого ужесточения условий семейной ипотеки в 2026 году.

Россия
банки
активы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В популярной у российских туристов стране готовились теракты
Хуснуллин раскрыл цель России на 2026 год по вводу нового жилья
Роспотребнадзор оценил предложение увеличить штрафы за навязывание допуслуг
Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
ВС РФ ликвидировали несколько командиров ВСУ
Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства
Какие законы вступают в силу с 1 января 2026 года: главные изменения
«Талант неоспорим»: Соловьев о смерти основательницы РЕН ТВ Лесневской
Утки стали жертвами экологической катастрофы
Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян
«Не христианин»: в Ирландии оценили рождественское видео Зеленского
Автоюрист объяснил, можно ли признать сделку на автомобиль недействительной
Грабители на угнанном Chevrolet украли банкомат
Дрон ВСУ ударил по машине с ребенком в российском регионе
Аксенов раскрыл число сбитых над Крымом дронов ВСУ
«Предрешили свою судьбу»: депутат об обстреле ВСУ конвоя гумпомощи
Появились кадры загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы
Названо число ипотечных кредитов, которые выдали россиянам в 2025 году
Пожар в БЦ «Варшавская плаза» увеличился до 300 квадратных метров
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.