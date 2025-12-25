Появились кадры загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы

Кадры загоревшегося бизнес-центра «Варшавская плаза» на юге Москвы запечатлел корреспондент NEWS.ru. По данным столичного главка МЧС России, открытое горение, вспыхнувшее на четвертом этаже здания, уже локализовано и ликвидировано силами пожарных. Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.

Для ликвидации ЧП на место были стянуты значительные силы: в тушении пожара и эвакуации людей участвовали 65 огнеборцев и 18 единиц специальной техники. На кадрах виден дым и активная работа пожарных расчетов.

Ранее сообщалось, что в загоревшемся бизнес-центре проводили ремонтные работы. Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты проверки. Также появилась информация о том, что из здания эвакуировали порядка 60 людей.

Также в ночь с 24 на 25 декабря два человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на востоке Москвы. Загорелась квартира на Хабаровской улице. На месте происшествия работали экстренные службы и правоохранительные органы.