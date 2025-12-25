Появились подробности о бизнес-центре, загоревшемся на юге Москвы В загоревшемся бизнес-центре «Варшавская плаза» проводили ремонт

В загоревшемся на юге Москвы бизнес-центре «Варшавская плаза» проводили ремонт, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. Пожар вспыхнул в помещении на четвертом этаже. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

По предварительным данным, возгорание произошло в бизнес-центре «Варшавская плаза» в помещении на четвертом этаже, где проходили ремонтные работы, — говорится в сообщении.

Ранее пожар вспыхнул в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в южной части Москвы. По предварительным данным, никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно, как из окон здания вырывается пламя. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Всех посетителей эвакуировали.

