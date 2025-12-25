Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре на юге Москвы и попал на видео

Пожар вспыхнул в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в южной части Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры с места происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает источник, огонь вспыхнул в кабинете № 418. На опубликованных кадрах видно, как из окон здания вырывается пламя. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Всех посетителей эвакуировали.

Ранее сразу несколько автомобилей загорелись в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря и попал на видео. По предварительным данным, машины воспламенились в результате цепной реакции. Обошлось без пострадавших.

До этого в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле сгорел дотла автобус городского маршрута. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.