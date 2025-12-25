Охватившее машину на парковке пламя сожгло дотла несколько других авто

Сразу несколько автомобилей загорелись в подмосковной Балашихе в ночь на 25 декабря, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ, опубликовав кадры с места происшествия. По предварительным данным, машины воспламенились в результате цепной реакции. Как пишет источник, инцидент обошелся без пострадавших.

По данным канала, пламя охватило один из автомобилей, после чего быстро распространилось на соседние транспортные средства. В настоящее время на месте работают экстренные службы. По словам очевидцев, на парковке собрались владельцы сгоревших машин. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле сгорел дотла автобус городского маршрута. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

До этого в Сибирском затоне в Нижегородской области загорелся плавучий кран. Причины произошедшего остались неизвестны, транспортная прокуратура Приволжья инициировала проверку по факту пожара.