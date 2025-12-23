Новый год-2026
23 декабря 2025 в 15:20

В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона

В Нижегородской области загорелся плавучий кран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сибирском затоне в Нижегородской области огонь охватил плавучий кран. Отмечается, что приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту возгорания, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 23 декабря 2025 года в дневное время вблизи акватории реки Волги в районе Сибирского затона произошло возгорание крана при осуществлении работ судоходной компанией, — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что пожар тушат сотрудники спасательных служб. Ответственные стороны уточняют причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле сгорел до тла автобус городского маршрута. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

