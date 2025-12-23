В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона В Нижегородской области загорелся плавучий кран

В Сибирском затоне в Нижегородской области огонь охватил плавучий кран. Отмечается, что приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту возгорания, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 23 декабря 2025 года в дневное время вблизи акватории реки Волги в районе Сибирского затона произошло возгорание крана при осуществлении работ судоходной компанией, — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что пожар тушат сотрудники спасательных служб. Ответственные стороны уточняют причины и обстоятельства инцидента.

