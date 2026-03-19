Появились кадры задержания подозреваемых в организации работы кол-центров

В Сети появились кадры задержания подозреваемых в организации незаконных кол-центров в России. По информации представителя МВД России Ирины Волк, в Новосибирске и Иркутске были изъяты более 1,5 тыс. сим-карт, сим-боксы, антенны и ноутбуки.

Ранее Волк заявила, что правоохранители задержали четверых подозреваемых в работе мошеннических кол-центров в России. По ее словам, они использовали абонентские терминалы пропуска трафика, через которые проходили телефонные звонки.

До этого лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов. По его словам, этот бизнес усугубляет положение миллионов граждан, создавая серьезные социальные риски.

Эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств заявили, что самыми ответственными плательщиками по кредитам в России являются граждане пенсионного возраста. Согласно проведенному исследованию, высокая дисциплина обусловлена финансовой привычкой к тщательному планированию расходов.