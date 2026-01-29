Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 03:22

Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России

НАПКА: пенсионеры считаются самыми дисциплинированными заемщиками в России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Самыми ответственными плательщиками по кредитам в России являются граждане пенсионного возраста, заявили эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в беседе с РИА Новости. Согласно проведенному исследованию, высокая дисциплина обусловлена финансовой привычкой к тщательному планированию расходов.

Самые дисциплинированные клиенты — это пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли тщательно планировать расходы, — отметили в ассоциации.

По их данным, обращение пенсионеров в банк за кредитом является крайней мерой, к которой они прибегают с большой осторожностью и полным осознанием обязательств. Благодаря такому подходу среди должников пенсионеры составляют минимальную долю.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал муниципальные сайты, а также районные и региональные газеты ежемесячно публиковать имена и фотографии злостных неплательщиков алиментов. По его словам, отказ финансово помогать собственным детям можно считать преступлением против них. Пока такая информация содержится на портале госуслуг, однако парламентарий считает эту меру недостаточной.

пенсионеры
кредиты
неуплата
должники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РУДН раскрыли максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля
Арабских союзников США напугали планы Трампа по Ирану
«Это конец»: в Раде сообщили о плане Зеленского напасть на страну-соседа
Просто изменим границы»: в Раде озвучили вариант для договора с Россией
Россиян предупредили о самом невыгодном для отпуска месяце
Раскрыты условия восстановления отношений России с Евросоюзом
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Личная жизнь, гонорары, отношение к СВО: как живет Дмитрий Маликов
Российские бойцы придумали новые патроны для борьбы с ВСУ
Samsung оснастит смартфоны секретной защитой от любопытных
$10 тыс. за инвалидность. Как украинские ТЦК делают миллионы на уклонистах
Гороскоп на 29 января: Львам беречь силы, а Девам искать гармонию
Киев с большим опозданием признал провал операции на Днепре
ВС России совершили прорыв на Краснолиманском направлении
В ГД озвучили, когда можно будет установить самозапрет на азартные игры
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Судебные приставы закрыли известный ростовский рынок
Мошенники придумали преступную схему с прицелом на пенсионеров
Россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа
Франция может отказаться от «устаревшего» закона о браке
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.