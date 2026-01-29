Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России

Самыми ответственными плательщиками по кредитам в России являются граждане пенсионного возраста, заявили эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в беседе с РИА Новости. Согласно проведенному исследованию, высокая дисциплина обусловлена финансовой привычкой к тщательному планированию расходов.

Самые дисциплинированные клиенты — это пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли тщательно планировать расходы, — отметили в ассоциации.

По их данным, обращение пенсионеров в банк за кредитом является крайней мерой, к которой они прибегают с большой осторожностью и полным осознанием обязательств. Благодаря такому подходу среди должников пенсионеры составляют минимальную долю.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал муниципальные сайты, а также районные и региональные газеты ежемесячно публиковать имена и фотографии злостных неплательщиков алиментов. По его словам, отказ финансово помогать собственным детям можно считать преступлением против них. Пока такая информация содержится на портале госуслуг, однако парламентарий считает эту меру недостаточной.