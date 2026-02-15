Зимняя Олимпиада — 2026
В ОП озвучили, чем грозит нерадивым родителям неуплата алиментов

Машаров: родителям может грозить уголовная ответственность за неуплату алиментов

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press
Злостное уклонение от уплаты алиментов может обернуться реальным сроком, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Должнику могут грозить исправительные работы, арест или лишение свободы до года.

Привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату алиментов, — добавил эксперт.

В адрес таких нарушителей применяется статья 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Если должник полностью погасит задолженность, он может быть освобожден от уголовного преследования. Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» начал работу новый сервис для проверки долгов. Теперь там можно узнать о своих задолженностях и открытых исполнительных производствах. Как пояснили в Минцифры, сервис доступен всем пользователям портала. С его помощью можно проверить не только собственные долги, но и наличие исполнительных производств у организаций или других людей.

