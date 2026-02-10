Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов Минцифры рассказало о проверке долгов у судебных приставов через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» начал работу новый сервис для проверки долгов, сообщило Минцифры России. Теперь там можно узнать о своих задолженностях и открытых исполнительных производствах.

Как пояснили в ведомстве, сервис доступен всем пользователям портала. С его помощью можно проверить не только собственные долги, но и наличие исполнительных производств у организаций или других людей.

Сервис показывает подробную информацию по каждому долгу. В ней указаны номер и дата открытия производства, сумма долга, а также ФИО пристава и адрес его отдела.

Для проверки долга физлица нужно ввести его ФИО, дату рождения и регион. Для проверки организации потребуется ее название, юридический адрес и регион ведения производства.

Проверять можно долги разных типов: алименты, кредиты, штрафы и налоги. Это помогает вовремя узнать о задолженности и избежать таких последствий, как арест имущества или запрет на выезд за границу.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что на «Госуслугах» появится специальная «красная кнопка» для защиты граждан от мошенников. По его словам, правительство уже внедряет инструмент, который позволит человеку в стрессовой ситуации мгновенно проинформировать банки и госорганы о факте мошенничества.