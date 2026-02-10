На «Госуслугах» появится большая красная кнопка

Специальная «красная кнопка» для защиты граждан от мошенников появится на портале «Госуслуги», заявил на полях Международного конгрессе государственного управления в Президентской Академии вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, правительство уже внедряет инструмент, который позволит человеку в стрессовой ситуации мгновенно проинформировать банки и госорганы о факте мошенничества, передает корреспондент NEWS.ru.

Основная цель новой функции — создать систему поддержки, чтобы пострадавший не чувствовал себя беспомощным. Григоренко подчеркнул, что государство стремится выстроить барьер, который «вольно или невольно» поможет человеку справиться с давлением преступников.

Основная задача во всех этих мерах направлена на то, чтобы исключить ситуацию, когда гражданин остается с мошенниками один на один, — добавил Григоренко.

Также вице-премьер напомнил о правилах цифровой гигиены, указав, что 90% случаев обмана начинаются со звонков в мессенджерах, часто с иностранных номеров. Он обратил внимание на то, что по закону при звонке от официальной организации на экране должно отображаться ее название, а не просто цифры. Если звонящий представляется сотрудником ведомства, но его номер не промаркирован, Григоренко советует относиться к такому контакту максимально скептически и незамедлительно прерывать разговор.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать в поддельных домовых чатах информацию о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды. В МВД предупредили, что злоумышленники таким образом похищают аккаунты на «Госуслугах».