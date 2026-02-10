Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 14:04

На «Госуслугах» появится большая красная кнопка

Григоренко анонсировал появление сервиса против мошенничества на «Госуслугах»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Специальная «красная кнопка» для защиты граждан от мошенников появится на портале «Госуслуги», заявил на полях Международного конгрессе государственного управления в Президентской Академии вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, правительство уже внедряет инструмент, который позволит человеку в стрессовой ситуации мгновенно проинформировать банки и госорганы о факте мошенничества, передает корреспондент NEWS.ru.

Основная цель новой функции — создать систему поддержки, чтобы пострадавший не чувствовал себя беспомощным. Григоренко подчеркнул, что государство стремится выстроить барьер, который «вольно или невольно» поможет человеку справиться с давлением преступников.

Основная задача во всех этих мерах направлена на то, чтобы исключить ситуацию, когда гражданин остается с мошенниками один на один, — добавил Григоренко.

Также вице-премьер напомнил о правилах цифровой гигиены, указав, что 90% случаев обмана начинаются со звонков в мессенджерах, часто с иностранных номеров. Он обратил внимание на то, что по закону при звонке от официальной организации на экране должно отображаться ее название, а не просто цифры. Если звонящий представляется сотрудником ведомства, но его номер не промаркирован, Григоренко советует относиться к такому контакту максимально скептически и незамедлительно прерывать разговор.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать в поддельных домовых чатах информацию о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды. В МВД предупредили, что злоумышленники таким образом похищают аккаунты на «Госуслугах».

Дмитрий Григоренко
телефонные мошенники
кибербезопасность
цифровизация
Госуслуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии раскрыли причину увольнения зампреда правительства
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.