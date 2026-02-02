Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 08:05

В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали рассылать в поддельных домовых чатах информацию о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Там объяснили, что злоумышленники таким образом похищают аккаунты на «Госуслугах».

Пример очередного мошеннического чат-бота, предназначенного для получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Ссылка на него распространяется в поддельных домовых чатах, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники могут присылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах. На самом деле внутри будет вредоносная ссылка, через которую аферист похищает личные данные жертвы.

До этого стало известно, что мошенники начали активнее притворяться работодателями. Они убеждают жертву установить приложение, без которого якобы невозможно выполнять рабочие задачи. На самом же деле человеку присылают ссылку на вредоносное ПО.

