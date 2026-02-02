Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 05:36

Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники могут присылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Уточняется, что на самом деле внутри будет вредоносная ссылка, через которую аферист похищает личные данные жертвы.

Например: «Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля». Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После «входа» данные аккаунта попадают к мошенникам, — отметили собеседники агентства.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана: они звонят или пишут клиентам банков, выдавая себя за службу безопасности, и сообщают о якобы подозрительной активности в системе быстрых платежей. Чтобы разблокировать счет, они просят раскрыть код из СМС или перевести деньги на «контрольный» счет. Эксперты предупреждают, что в феврале таких атак станет больше.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.

мошенники
деньги
маркетплейсы
сообщения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода встала на сторону России в ходе битвы за Зеленое
Полиция задержала владельца сауны в Прокопьевске и его брата
Опубликованы десятки фото людей без одежды по делу Эпштейна
Онколог рассказал, в каких органах развиваются самые агрессивные типы рака
«Животный страх»: рассекречен доклад о настроениях немцев под Сталинградом
Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
Трамп посчитал неуместным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Правительство России решило повысить окладную часть зарплаты учителей
Эксперт раскрыла главное оружие будущих войн
Заслуженный работник образования ответил, могут ли в России отменить ЕГЭ
Провал в «Динамо», конфликт с Дзюбой, пять детей: как живет Валерий Карпин
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.