Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки

Мошенники могут присылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Уточняется, что на самом деле внутри будет вредоносная ссылка, через которую аферист похищает личные данные жертвы.

Например: «Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля». Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После «входа» данные аккаунта попадают к мошенникам, — отметили собеседники агентства.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана: они звонят или пишут клиентам банков, выдавая себя за службу безопасности, и сообщают о якобы подозрительной активности в системе быстрых платежей. Чтобы разблокировать счет, они просят раскрыть код из СМС или перевести деньги на «контрольный» счет. Эксперты предупреждают, что в феврале таких атак станет больше.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.