Военкор Коц объяснил значимость освобождения Александровки в ДНР

Освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-краматорском направлении, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в семи км к северо-западу от Новоселовки и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.

Освобождение Александровки серьезно нарушает логистику противника на Славянско-краматорском направлении. Отсюда можно наступать как на юг — на четырехтысячный город Святогорск, так и на северо-запад — через Крымки и Яцковку на Оскол, который мы потеряли в ходе осеннего контрнаступа ВСУ в 2022-м, — отметил он.

Ранее Коц заявил, что освобождение села Каленики даст артиллерии и операторам БПЛА РФ наносить удары по Вооруженным силам Украины на территории Славянска. В частности, теперь военнослужащие РФ смогут продвигаться из этого пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.