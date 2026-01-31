Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 09:21

Мошенники придумали новую схему с запугиванием и блокировкой счета

Мошенники начали пугать россиян блокировкой счета из-за частых переводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники придумали новую схему с блокировкой счета жертвы за якобы аномальное количество переводов через СБП, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Ожидается, что такие атаки участятся в феврале. Злоумышленники выбирают своими целями клиентов банков, активно пользовавшихся СБП в праздники, передает РИА Новости.

На телефон поступает звонок или СМС, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: «В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из СМС/ переведя средства на „проверочный“ счет», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт «Народного фронта» Галактион Кучава предупредил о волне мошеннических атак, нацеленной именно на пенсионеров. По его словам, злоумышленники рассылают сообщения о приостановке выплаты пенсий, чтобы выманить личные данные и деньги. Жертвам приходят фальшивые уведомления от имени несуществующего Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на поддельный портал госуслуг.

мошенники
злоумышленники
банки
переводы
СБП
