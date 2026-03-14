Российский аэропорт закрыл небо для самолетов В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. Указано, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Жуковского (Раменское). Воздушная гавань до сих пор не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы будет сообщено особо.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы. Воздушное судно Boeing 767-300 находилось в воздухе уже более шести часов, когда на подлете к городу Янгон пилоты активировали международный код экстренной ситуации — 7700.

До этого стало известно, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В Telegram-канале Росавиации уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.