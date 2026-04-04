КСИР подбил три американских самолета при помощи новых систем ПВО ВС Ирана: новые системы ПВО сбили три самолета и два вертолета США

Вооруженные силы Ирана подбили три самолета при помощи новых систем ПВО, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, также огонь был открыт по двум вертолетам армии США, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

В частности, «новые системы ПВО героических ВКС КСИР подбили американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35», указал он. Кроме того, «бойцы ПВО армии подбили передовой штурмовик A-10». Военнослужащий выразил уверенность, что вскоре власти вернут себе полный контроль над воздушным пространством страны.

Тем временем КСИР объявил о ракетной атаке на авианосец Военно-морских сил США Abraham Lincoln. Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу КСИР, по «американской жемчужине» были выпущены четыре ракеты «Гадр».

До этого Военно-морские силы КСИР нанесли удар по вычислительному центру американской компании Oracle в Дубае. Аналогичной атаке подвергся дата-центр Amazon в Бахрейне. Иранские военные пояснили, что эти действия стали ответом на убийства иранцев. Они предупреждали, что их целью является выведение из строя «машины террора».