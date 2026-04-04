04 апреля 2026 в 19:48

КСИР подбил три американских самолета при помощи новых систем ПВО

ВС Ирана: новые системы ПВО сбили три самолета и два вертолета США

Вооруженные силы Ирана подбили три самолета при помощи новых систем ПВО, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, также огонь был открыт по двум вертолетам армии США, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

В частности, «новые системы ПВО героических ВКС КСИР подбили американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35», указал он. Кроме того, «бойцы ПВО армии подбили передовой штурмовик A-10». Военнослужащий выразил уверенность, что вскоре власти вернут себе полный контроль над воздушным пространством страны.

Тем временем КСИР объявил о ракетной атаке на авианосец Военно-морских сил США Abraham Lincoln. Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу КСИР, по «американской жемчужине» были выпущены четыре ракеты «Гадр».

До этого Военно-морские силы КСИР нанесли удар по вычислительному центру американской компании Oracle в Дубае. Аналогичной атаке подвергся дата-центр Amazon в Бахрейне. Иранские военные пояснили, что эти действия стали ответом на убийства иранцев. Они предупреждали, что их целью является выведение из строя «машины террора».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

