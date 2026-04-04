«Называла Америку сатаной»: родственниц генерала Сулеймани арестовали

В США арестовали племянницу убитого в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майора Касема Сулеймани — Хамиде Сулеймани Афшар — и ее дочь, передает Госдепартамент. Их лишили статуса законного постоянного резидента (LPR).

Живя в США, она пропагандировала иранский режим, отмечала нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке, восхваляла нового верховного лидера Ирана [Моджтабу Хаменеи], называла Америку «Великим сатаной». Афшар Сулеймани продвигала пропаганду в пользу режима Ирана, наслаждаясь роскошным образом жизни в Лос-Анджелесе, — сказано в сообщении.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ Иран нанес ракетный удар по объектам в Ираке, где находились американские военные.

Ранее Иран впервые применил ракету Haj Qasem в ходе ответных ударов по Израилю и объектам США. Известно, что ее назвали в честь убитого американцами Сулеймани. Впервые твердотопливную двухступенчатую баллистическую ракету представили в 2020 году. Ее дальность действия достигает 1400 км, а масса боевой части составляет 500 кг.