Дочь Сулеймани вышла на связь после ареста «родственниц» генерала в США

Арестованные в США иранские женщины не имеют отношения к убитому в 2020 году командиру элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майору Касему Сулеймани, заявила его дочь Зейнаб Сулеймани. По ее словам, которые приводит издание Tabnak, заявление МИД Соединенных Штатов — ложь.

До этого появилась информация, что в США арестовали племянницу убитого в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майора Касема Сулеймани — Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Их лишили статуса законного постоянного резидента (LPR).

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани. Уточняется, что убийство произошло в Тегеране.

Ранее сообщалось, что иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов. Решение касается транспортировки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных ресурсов в условиях действующей блокады региона.