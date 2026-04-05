Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 09:04

Дочь Сулеймани вышла на связь после ареста «родственниц» генерала в США

Дочь генерала Сулеймани отвергла родство с арестованными в США иранками

Зейнаб Сулеймани , младшая дочь Касема Сулеймани Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Арестованные в США иранские женщины не имеют отношения к убитому в 2020 году командиру элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майору Касему Сулеймани, заявила его дочь Зейнаб Сулеймани. По ее словам, которые приводит издание Tabnak, заявление МИД Соединенных Штатов — ложь.

Задержанные в США лица не имеют никакого отношения к мученику Сулеймани, и заявление Министерства иностранных дел США — ложь, — отметила она.

До этого появилась информация, что в США арестовали племянницу убитого в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майора Касема Сулеймани — Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Их лишили статуса законного постоянного резидента (LPR).

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани. Уточняется, что убийство произошло в Тегеране.

Ранее сообщалось, что иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов. Решение касается транспортировки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных ресурсов в условиях действующей блокады региона.

Мир
Иран
США
Касем Сулеймани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.