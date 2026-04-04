Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам с одним видом груза

Иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов, сообщает агентство Tasnim. Решение касается транспортировки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных ресурсов в условиях действующей блокады региона.

Издано разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарной помощью через Ормузский пролив, — уточняет агентство.

Ранее стало известно, что Тегеран разработал новую систему управления судоходством в Ормузском проливе. Все государства теперь разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы будет полностью запрещено пользоваться проливом. Суда «нейтральных» государств будут облагаться высокими сборами, а «дружественные» получат право свободного прохода. Полный список категорий не раскрывается, однако большинство арабских стран Персидского залива отнесены к «нейтральным» или «враждебным».

До этого американский профессор Теодор Постол заявил, что США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.