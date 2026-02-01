Зимняя Олимпиада — 2026
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения

МВД: мошенники начали под видом работодателей внедрять вредоносное ПО

Мошенники начали притворяться работодателями, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. В материале говорится, что они убеждают жертву установить якобы приложение для работы, на самом деле же присылая ссылку на вредоносное программное обеспечение (ВПО).

Это могут быть WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие. Злоумышленники уверяют, что без этого приложения невозможно выполнять рабочие задачи. Тем временем после установки приложение начинает собирать информацию о мобильном устройстве потерпевшего, такую как сведения о модели устройства, абонентских номерах, данные о СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана: они звонят или пишут клиентам банков, выдавая себя за службу безопасности, и сообщают о якобы подозрительной активности в системе быстрых платежей. Чтобы разблокировать счет, они просят раскрыть код из СМС или перевести деньги на «контрольный» счет. Эксперты предупреждают, что в феврале таких атак станет больше.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.

