Пользователям МАХ рассказали о новой функции

Пользователи MAX получили доступ к англоязычной версии приложения. Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере теперь можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России. Для того чтобы сменить версию интерфейса, необходимо обновить приложение и изменить язык. Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения», а владельцам гаджетов на iOS необходимо сменить его в настройках смартфона, — рассказали в пресс-службе платформы.

Ранее сообщалось, что студентка из Тулы Наталия Гладкова, которая стала 100-миллионным пользователем отечественного мессенджера MAX, получила возможность отправиться в бесплатное путешествие. В качестве места поездки она выбрала Камчатку.