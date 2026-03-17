17 марта 2026 в 13:00

Пользователям МАХ рассказали о новой функции

Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия приложения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пользователи мессенджера MAX получили возможность работать с англоязычной версией приложения, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там добавили, что для этого необходимо установить обновление и сменить язык в настройках.

Пользователи MAX получили доступ к англоязычной версии приложения. Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере теперь можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России. Для того чтобы сменить версию интерфейса, необходимо обновить приложение и изменить язык. Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения», а владельцам гаджетов на iOS необходимо сменить его в настройках смартфона, — рассказали в пресс-службе платформы.

Ранее сообщалось, что студентка из Тулы Наталия Гладкова, которая стала 100-миллионным пользователем отечественного мессенджера MAX, получила возможность отправиться в бесплатное путешествие. В качестве места поездки она выбрала Камчатку.

мессенджеры
приложения
MAX
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
