Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме

Госдума приняла в I чтении проект об ужесточении рабочих требований к мигрантам

Государственная дума в I чтении одобрила законопроект об ужесточении требований к мигрантам, работающим в России, сообщается на сайте ГД. После достижения совершеннолетия их дети также должны оформить патент на трудовую деятельность или покинуть РФ.

Согласно документу, иностранцы также должны содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже уровня прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Иначе мигранту не продлят патент на работу, и он вместе с семьей должен будет выехать за пределы России в течение 15 дней.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России поддержала инициативу МВД РФ об ужесточении ответственности для иностранцев, сообщили источники. Проект поправок в КоАП предусматривает выдворение за экстремизм, угрозы общественной безопасности и распространение запрещенного контента, а также значительное увеличение штрафов.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что Россия не занимается целенаправленным набором трудовых мигрантов за рубежом, а лишь откликается на запросы иностранных граждан, желающих работать в стране. Он отметил, что вопрос о наборе персонала, в частности в Африке, является некорректным.