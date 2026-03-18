18 марта 2026 в 15:05

В Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии с 1 апреля

Депутат Бессараб: социальные пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля в России вырастут выплаты для получателей социальных пенсий, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она объяснила, что такие выплаты получают по старости, по инвалидности или по потере кормильца.

То есть примерно 4,5 млн россиян получат увеличение пенсии на 6,8%. Для сравнения: 38 млн получателей страховой пенсии с 1 января получили увеличение в размере 7,6%. То есть чуть выше, — рассказала Бессараб.

Она отметила, что также выплаты получают граждане, не набравшие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, не выработавшие стаж в 15 лет или не работавшие по определенным причинам. По ее словам, такие выплаты являются основной мерой государственной поддержки.

Ранее юрист Татьяна Вахрамян рассказала, что всего одна ошибка в числе или годе в трудовой книжке может сократить трудовой стаж и пенсию. Она предупредила, что человек таким образом рискует «потерять» из расчета несколько месяцев или даже лет занятости.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предрекли катастрофу после окончания конфликта с Россией
Юрист объяснил, сохраняется ли авторское право за создателями ИИ-контента
Стало известно о жертвах пожара в БЦ Turas на юге Москвы
Депутата Свинцова исключили из ЛДПР
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

