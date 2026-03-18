В Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии с 1 апреля Депутат Бессараб: социальные пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля в России вырастут выплаты для получателей социальных пенсий, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она объяснила, что такие выплаты получают по старости, по инвалидности или по потере кормильца.

То есть примерно 4,5 млн россиян получат увеличение пенсии на 6,8%. Для сравнения: 38 млн получателей страховой пенсии с 1 января получили увеличение в размере 7,6%. То есть чуть выше, — рассказала Бессараб.

Она отметила, что также выплаты получают граждане, не набравшие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, не выработавшие стаж в 15 лет или не работавшие по определенным причинам. По ее словам, такие выплаты являются основной мерой государственной поддержки.

Ранее юрист Татьяна Вахрамян рассказала, что всего одна ошибка в числе или годе в трудовой книжке может сократить трудовой стаж и пенсию. Она предупредила, что человек таким образом рискует «потерять» из расчета несколько месяцев или даже лет занятости.