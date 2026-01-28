Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 12:49

«Инструкции нет»: Медведев пошутил об IPhone

Медведев пошутил, что у IPhone нет инструкции

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пошутил на форуме МФЦ, что не читал инструкцию к IPhone из-за ее отсутствия. Он иронично ответил на вопрос вице-премьера Дмитрий Григоренко о том, кто читал инструкцию к своему телефону.

Инструкции нет… Вскройте коробочку «айфона», — сказал Медведев.

В ответ Григоренко пошутил, что инструкция к IPhone есть. По его словам, она доступна пользователям в электронном виде.

Значит, ее нет, — пошутил зампредседателя Совбеза России.

Ранее Медведев пошутил, что полный переход всех сфер жизни в онлайн-формат возможен при прекращении существования человечества в режиме оффлайн. По его словам, гармония в этом вопросе будет достигнута при возможности человека получать госуслуги в любой удобной форме, даже очной.

Также Медведев заявил, что многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей. По мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов.

iPhone
Дмитрий Медведев
шутки
Дмитрий Григоренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пугать ребенка»: последняя жена Джигарханяна раскрыла секрет преображения
Песков анонсировал встречу Путина в честь Дня памяти жертв Холокоста
Украинский журналист-иноагент задолжал России почти 3,4 млн рублей
Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой
В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.