«Инструкции нет»: Медведев пошутил об IPhone Медведев пошутил, что у IPhone нет инструкции

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пошутил на форуме МФЦ, что не читал инструкцию к IPhone из-за ее отсутствия. Он иронично ответил на вопрос вице-премьера Дмитрий Григоренко о том, кто читал инструкцию к своему телефону.

Инструкции нет… Вскройте коробочку «айфона», — сказал Медведев.

В ответ Григоренко пошутил, что инструкция к IPhone есть. По его словам, она доступна пользователям в электронном виде.

Значит, ее нет, — пошутил зампредседателя Совбеза России.

Ранее Медведев пошутил, что полный переход всех сфер жизни в онлайн-формат возможен при прекращении существования человечества в режиме оффлайн. По его словам, гармония в этом вопросе будет достигнута при возможности человека получать госуслуги в любой удобной форме, даже очной.

Также Медведев заявил, что многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей. По мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов.