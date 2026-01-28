Медведев пошутил насчет перехода всех госуслуг в онлайн-формат Медведев пошутил, что офлайн исчезнет из жизни при уходе всех в онлайн

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил на форуме МФЦ, что полный переход всех сфер жизни в онлайн-формат возможен при прекращении существования человечества в режиме оффлайн. По его словам, гармония в этом вопросе будет достигнута при возможности человека получать госуслуги в любой удобной форме, даже очной.

Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор пока мы не уйдем, что-то в оффлайне останется, — отметил он.

До этого Медведев заявил, что Россия — современная и открытая страна. По его словам, государство взаимодействует с гражданами по всем вопросам.

Ранее сообщалось, что сроки ожидания медицинской помощи официально закрепили в России. Документ утвержден постановлением кабмина РФ о программе государственных гарантий бесплатного оказания врачебной помощи на 2026–2028 годы.

Также первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что жильцы могут получить перерасчет за недостаточное отопление, если температура в квартире долгое время находится ниже нормы. По его словам, зимой норма в жилых комнатах составляет не менее 18 градусов, а в угловых — не ниже 20.