Медведев охарактеризовал Россию двумя словами

Россия — современная и открытая страна, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве. Он подчеркнул, что государство взаимодействует с гражданами по всем вопросам. Трансляция мероприятия идет на сайте форума.

Мы имеем абсолютно современное открытое государство, которое способно взаимодействовать с нашими гражданами по любому вопросу, — отметил он.

Также Медведев заявил, что многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей. По мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все меры поддержки участников спецоперации на Украине останутся неизменными и по завершении боевых действий. Власти уделят приоритетное внимание этому вопросу, объяснила она. По словам Матвиенко, речь идет не только о поддержке участников СВО, но и в том числе об их реабилитации и возвращении к мирной трудовой жизни.