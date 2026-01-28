Матвиенко раскрыла, сохранятся ли меры поддержки бойцов по завершении СВО

Все меры поддержки участников СВО останутся неизменными и по завершении боевых действий, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты. По ее словам, которые приводит РИА Новости, власти уделят приоритетное внимание этому вопросу.

Хочу еще раз повторить, что все меры, действующие сегодня, сохранятся и по завершении боевых действий, — отметила она.

По словам Матвиенко, речь идет не только о поддержке участников СВО, но и в том числе об их реабилитации и возвращении к мирной трудовой жизни. Права и интересы бойцов СВО и членов их семей будут в полном объеме защищены государством, уточнила она.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в двустороннем формате. По его словам, 20-пунктный документ Киев подпишет с США, а Вашингтон отдельно — с Россией.

До этого российский президент Владимир Путин поблагодарил артистов, поддерживающих бойцов СВО, и поздравил их с профессиональным праздником. По словам главы государства, его приуроченность ко дню рождения Константина Станиславского несет в себе глубокий символизм.