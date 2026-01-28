Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:34

Медведев заявил о превосходстве российских госуслуг над европейскими

Медведев: россияне жалуются на невыносимость очередей в госструктурах Европы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей, обратил внимание зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском форуме МФЦ. Он отметил, что по мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов. Трансляция мероприятия идет на сайте форума.

Они приезжают туда и говорят: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач — и когда человек приезжает работать, и когда по каким-то причинам переместился, — уходит огромное количество времени», — сказал Медведев.

В противовес этому, он констатировал, что в России ситуация кардинально отличается. По словам замглавы Совбеза, отечественные государственные услуги организованы «гораздо круче» по всем параметрам.

Ранее Минтруд РФ разработал законопроект об интеграции мессенджера МАХ в систему кадрового электронного документооборота с 1 сентября 2026 года. Сервис планируют подключить к информационным системам работодателей и цифровой платформе «Работа в России».

