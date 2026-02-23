Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией SHOT: на границе Эстонии и России образовались девятичасовые очереди

Сотни жителей Эстонии вынуждены проводить по семь — девять часов в очередях на границе с Россией до начала действия новых правил — с 24 февраля российско-эстонскую границу можно будет пересечь только с 08:00 до 20:00 мск, передает Telegram-канал SHOT. Многокилометровые очереди на российско-эстонской границе образовались еще 20 февраля — люди спешили к родственникам и друзьям на празднование Дня защитника Отечества.

Источник отмечает, что с 24 февраля автобусные перевозчики отменяют вечерние и ночные рейсы по маршруту Таллин — Санкт-Петербург. Таким образом власти хотят укрепить охрану границы.

Тем временем уроженец России по имени Александр, живущий в Финляндии с конца 1990-х годов, высказался об инициативе финских властей по ретроспективному пересмотру сделок с недвижимостью. По словам мужчины, идея Хельсинки заставила его задуматься о продаже собственного жилья в Суоми.

До этого посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что россиянам могут запретить покупать недвижимость в Финляндии. В стране уже ограничены сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии с июля 2025 года.