Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 17:34

Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией

SHOT: на границе Эстонии и России образовались девятичасовые очереди

Люди на пограничном переходе в Нарве Люди на пограничном переходе в Нарве Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотни жителей Эстонии вынуждены проводить по семь — девять часов в очередях на границе с Россией до начала действия новых правил — с 24 февраля российско-эстонскую границу можно будет пересечь только с 08:00 до 20:00 мск, передает Telegram-канал SHOT. Многокилометровые очереди на российско-эстонской границе образовались еще 20 февраля — люди спешили к родственникам и друзьям на празднование Дня защитника Отечества.

Источник отмечает, что с 24 февраля автобусные перевозчики отменяют вечерние и ночные рейсы по маршруту Таллин — Санкт-Петербург. Таким образом власти хотят укрепить охрану границы.

Тем временем уроженец России по имени Александр, живущий в Финляндии с конца 1990-х годов, высказался об инициативе финских властей по ретроспективному пересмотру сделок с недвижимостью. По словам мужчины, идея Хельсинки заставила его задуматься о продаже собственного жилья в Суоми.

До этого посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что россиянам могут запретить покупать недвижимость в Финляндии. В стране уже ограничены сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии с июля 2025 года.

Эстония
границы
очереди
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Трамп заявил, что Верховный суд невольно разрешил делать ему «ужасные вещи»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.