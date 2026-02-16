Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:21

«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью

Русский житель Финляндии высказался за отъезд из Суоми из-за решения властей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Уроженец России по имени Александр, живущий в Финляндии с конца 1990-х годов, в беседе с NEWS.ru высказался об инициативе финских властей по ретроспективному пересмотру сделок с недвижимостью. По словам мужчины, идея Хельсинки заставила его задуматься о продаже собственного жилья в Суоми.

Врали нам про Запад! Думаю, что буду уезжать. Отсюда надо сваливать. Продавать дом и сваливать — как можно быстрее, — сказал он.

Александр отметил, что переехал в Финляндию в период президентства Бориса Ельцина, когда в России «был расцвет коррупции и бандитизма».

Тогда казалась, что вот тут — цивилизация, комфорт, не стреляют, можно честно заниматься бизнесом. Сейчас все поменялось. Бываю в Москве у родственников — вот где закон и цивилизация. А в Финляндии — тихий упадок, деградация. Сейчас еще и жилье отбирать будут без всякого правового основания, — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен сообщил, что правительство страны изучает «возможность ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами государств вне пределов ЕС и Европейской экономической зоны. Таким образом, могут быть пересмотрены сделки россиян и любых российских контрагентов по покупке недвижимости в Финляндии за последние 20 лет.

Финляндия
Россия
Европа
недвижимость
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
«Их жизни разрушены»: НАТО обвинили в обогащении на страданиях украинцев
Рябков назвал условия для долгосрочного мира на Украине
В МИД РФ высказались о позиции России по Совету мира
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.