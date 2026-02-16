«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью Русский житель Финляндии высказался за отъезд из Суоми из-за решения властей

Уроженец России по имени Александр, живущий в Финляндии с конца 1990-х годов, в беседе с NEWS.ru высказался об инициативе финских властей по ретроспективному пересмотру сделок с недвижимостью. По словам мужчины, идея Хельсинки заставила его задуматься о продаже собственного жилья в Суоми.

Врали нам про Запад! Думаю, что буду уезжать. Отсюда надо сваливать. Продавать дом и сваливать — как можно быстрее, — сказал он.

Александр отметил, что переехал в Финляндию в период президентства Бориса Ельцина, когда в России «был расцвет коррупции и бандитизма».

Тогда казалась, что вот тут — цивилизация, комфорт, не стреляют, можно честно заниматься бизнесом. Сейчас все поменялось. Бываю в Москве у родственников — вот где закон и цивилизация. А в Финляндии — тихий упадок, деградация. Сейчас еще и жилье отбирать будут без всякого правового основания, — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен сообщил, что правительство страны изучает «возможность ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами государств вне пределов ЕС и Европейской экономической зоны. Таким образом, могут быть пересмотрены сделки россиян и любых российских контрагентов по покупке недвижимости в Финляндии за последние 20 лет.