Страна НАТО может пересмотреть прошлые сделки россиян с недвижимостью

Финляндия может пересмотреть сделки с недвижимостью россиян с целью обеспечить национальную безопасность, сообщил министр обороны Антти Хакканен агентству новостей STT. По его словам, последние два десятилетия страна слишком наивно подходила к вопросу о контроле.

Министерства изучают, можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью, совершенные в Финляндии гражданами стран из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Россия готова к восстановлению отношений с Финляндией на основе равноправия и учета своих интересов, но в настоящее время никаких предпосылок к этому нет. Она посоветовала финскому руководству «наладить критическое мышление».

До этого бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что Хельсинки придется нормализовать связи с Россией после завершения украинского кризиса. По ее словам, восстановление отношений для ее страны является более важной задачей, чем для других членов Европейского союза.