04 февраля 2026 в 18:11

В МИД РФ ответили, возможна ли нормализация отношений с Финляндией

Захарова: возобновление отношений с финнами возможно, но предпосылок к этому нет

Мария Захарова
Россия готова к восстановлению отношений с Финляндией на основе равноправия и учета своих интересов, но в настоящее время никаких предпосылок к этому нет, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она посоветовала финскому руководству «наладить критическое мышление».

Россия никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами, в том числе теми, которыми управляют недружественные правительства. Но, разумеется, на основе принципов равноправия добрососедства, взаимной выгоды и безусловного учета наших жизненно важных интересов. В случае Финляндии признаки конструктивного настроя явно не прослеживаются и, как представляется, вряд ли какие-либо подвижки возможны, — заявила Захарова.

По ее словам, для начала необходимо фундаментальное изменение русофобского внешнеполитического курса Хельсинки и международных приоритетов финских властей. Захарова напомнила, что за последнее время со стороны Финляндии звучали в том числе и русофобские заявления.

За последние месяцы и годы было сказано много всего русофобского, антиисторического и ложного. Нужно где-то отыскать давно заброшенные и, надеюсь, не потерянные окончательно национальные интересы Финляндии. И когда эта работа будет проведена, вот тогда, наверное, можно уже будет, как говорится, и в калашный ряд пожаловать, — сказала представитель МИД.

Впрочем, по словам Захаровой, отношений «как раньше» уже точно не будет. Как пояснила представитель МИД, финские власти подорвали доверие к себе.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что Хельсинки придется нормализовать связи с Россией после завершения украинского кризиса. По ее словам, восстановление отношений для ее страны является более важной задачей, чем для других членов Европейского союза.

