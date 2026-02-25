Мировой долг в 2025 году обновил исторический рекорд IIF: в 2025 году мировой долг составил $348 трлн, обновив рекорд

Мировой долг по итогам 2025 года достиг рекордных $348 трлн, увеличившись за год почти на $29 трлн, такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). Как отмечается в сообщении, годовой прирост стал самым значительным с начала пандемии.

Основными драйверами роста выступили государства: на правительства пришлось около $10 трлн. Причем три четверти этой суммы обеспечили США, Китай и страны еврозоны. Совокупный долг мировых правительств в 2025 году вырос до $106,7 трлн.

Аналитики IIF указывают, что сейчас глобальный долговой цикл определяется прежде всего крупными экономиками с хроническим дефицитом бюджета, а не домохозяйствами или корпоративным сектором. В агентстве также предупреждают, что сочетание фискальной экспансии и мягкой денежно-кредитной политики центробанков может спровоцировать дальнейшее накопление долгов и усилить риски перегрева на отдельных рыночных сегментах.

