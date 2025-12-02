Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:28

Названы «скрытые» факторы влияния на рубль

Орешкин: майнинг, импорт и внутренний долг влияют на укрепление рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На курс рубля в 2025 году влияют новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин во время форума ВТБ «Россия зовет!». Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

У нас работает бюджетное правило. Нефть падает, это не так сильно уже влияет с точки зрения потоков на валютный рынок. Ненефтегазовый экспорт показывает положительную динамику. <…> У нас появилась новая статья экспорта — майнинг криптовалюты, значительные суммы, которые, по сути, скрытый экспорт, — отметил Орешкин.

Орешкин также подчеркнул, что укрепление рубля поддерживается снижением спроса на валюту из-за ограничений на импорт и роста прозрачности экономики. Кроме того, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним снижает потребность компаний в иностранной валюте. По мнению чиновника, стандартные методы прогнозирования курса уже не подходят, и правительству важно определить приоритетные зоны для стимулирования импорта.

Ранее Орешкин заявил, что российские облигации федерального займа стали самой выгодной мировой инвестицией за последние 12 месяцев. По его словам, на это повлияло укрепление рубля и снижение доходности длинных ОФЗ.

